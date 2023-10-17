Журналіст Віктор Вацко пояснив, у чому гравці збірної України повинні брати приклад з Артема Мілевського.

"Якби Довбик був хитрішим, якби в нього на мить вселився ранній Артем Мілевський, ми повинні були бити пенальті.

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На 12-й хвилині Артем витримав силову боротьбу із захисником македонців в штрафному. Двічі крутанув того бідного Серафімова фінтами і пробив у ближній кут.

Якщо цей момент розглядати, македонець явно тримав руками Довбика. Міля в таких випадках вишукано вигинав спинку, підбирав ніжки, падав, підіймаючи руки догори і голосно кричав. Довбик так не вміє. Та ніхто зараз так не вміє", – сказав Вацко у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, у матчі з Північною Македонією Україна перемогла 2:0 і вже сьогодні, 17 жовтня, проведе свій другий матч жовтневого циклу проти Мальти. Початок зустрічі о 21:45.

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