"Правда ли, что на меня претендует Марсель? Да, есть диалог, есть интерес. То же самое было и полгода назад, но сейчас интерес стал интенсивнее, поэтому все возможно.

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Готов ли я к переходу в Лигу 1? Почему бы нет? Команда идет на третьем месте, борется за Лигу чемпионов, поэтому я только за. Главное, чтобы все договорились", – сказал Довбик в эфире Megogo.

Напомним, в текущем сезоне Артем в 35-ти матчах за СК Днепр-1 забил 28 голов и отдал 8 ассистов. До рекорда Генриха Мхитаряна (25 голов в УПЛ) ему осталось два забитых мяча. Transfermarkt оценивает игрока в 11 млн евро.

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