Рух та Кривбас не змогли виявити сильнішого у поєдинку 24-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Рух – Кривбас на "Футбол 24".

Плюман на перших хвилинах міг повести в рахунку, але не реалізував вихід віч-на-віч. Кривбас же перед перервою повів у рахунку – Бандейра віддав розкішну передачу на Кожушка, а той першим дотиком обіграв воротаря, а другим забив у порожні ворота.

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Рух відігрався в середині другого тайму. Федор віддав розкішну розрізну передачу, а Таллес випередив воротаря та забив у схожому стилі. На цьому команди і зупинились – нічия 1:1.