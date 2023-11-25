У суботу у 12-му турі чемпіонату Німеччини відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 12-й тур

Борусія Д – Борусія М – 4:2

Голи: Забітцер, 30, Фюлькруг, 33, Байноу-Гіттенс, 45, Мален, 90+7 – Райтц, 13, Коне, 28

Вердер – Байєр – 0:3

Голи: Деман, 9 (аг.), Фрімпонг, 43, Грімальдо, 76

Вольфсбург – РБ Лейпциг – 2:1

Голи: Вінд, 10, Рожеріо, 67 – Поульсен, 53

Уніон Берлін – Аугсбург – 1:1

Голи: Фолланд, 88 – Деміровіч, 39 (п.)

Нереалізований пенальті: Кнохе, 57 (Уніон)

Фрайбург – Дармштадт – 1:1

Голи: Хьолер, 35 – Хонсак, 18

Айнтрахт – Штутгарт – початок матчу о 19:30

Баварія перемогла Кельн – Кейн повернув Мюнхен на вершину Бундесліги й встановив ще два історичні рекорди

Дортмундська Борусія у традиційному для себе стилі здолала Менхенгладбах. Вже до середини тайму "джмелі" горіли 0:2, змушуючи фанатів проклинати все на світі. Однак, протягом 3 хвилин господарі забили двічі, відновивши статус-кво, а на перерву взагалі пішли перемагаючи. На класі провівши другу половину зустрічі "жовто-чорні" добили суперника у доданий час четвертим голом, увірвавшись у топ-4 Бундесліги.

Продовжує розривати Байєр. Цього разу під гарячу руку команди "майбутнього тренера Баварії" – Хабі Алонсо – потрапив Вердер. Початок розгрому поклав автогол Демана на перших хвилинах, а на перерву бременці пішли поступаючись вже у два м'ячі. У другому таймі Грімальдо завершив побиття, принісши леверкузенцям вже восьму перемогу поспіль. Байєр залишається беззаперечним лідером і на 2 бали випереджає Баварію.

РБ Лейпциг несподівано оступився з Вольфсбургом. Результат зовсім не відповідав подіям у матчі і статистиці ("бики" були кращими за суперника у всьому: по ударах – 26 проти 10, у площину воріт – 10 проти 4, по кутових – 12 проти 1 і т. д.). Однак, фортуна цього вечора була на боці "вовків", які піднялись одразу на восьму сходинку. РБ Лейпциг, натомість, покинув зону Ліги чемпіонів, опустившись на п'яте місце.

Звільнення Урса Фішера пішло на користь Уніону, який перервав 9-матчеву серію поразок. Берлінці пропустили від Аугсбурга наприкінці тайму після пенальті від Деміровіча. Натомість по перерві не змогли реалізувати свій одинадцятиметровий – Кнохе не зумів переграти голкіпера. Однак Фолланд за 2 хвилини до завершення основного часу таки врятував для команди нічию і приніс таке бажане очко.

У ще одній дуелі Фрайбург розійшовся миром з Дармштадтом. Команди обмінялись м'ячами у першому таймі, провівши другу половину зустрічі без голів. Ця нічия стала вже другою поспіль для новачка Бундесліги і дозволила трохи відірватись від "червоної" зони.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ