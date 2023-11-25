В субботу в 12-м туре чемпионата Германии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 12-й тур

Боруссия Д – Боруссия М – 4:2

Голы: Забитцер, 30, Фюлькруг, 33, Байноу-Гиттенс, 45, Мален, 90+7 – Райтц, 13, Коне, 28

Вердер – Байер – 0:3

Голы: Деман, 9 (аг.), Фримпонг, 43, Гримальдо, 76

Вольфсбург – РБ Лейпциг – 2:1

Голы: Винд, 10, Рожерио, 67 – Поульсен, 53

Унион Берлин – Аугсбург – 1:1

Голы: Фолланд, 88 – Демирович, 39 (п.)

Нереализованный пенальти: Кнохе, 57 (Унион)

Фрайбург – Дармштадт – 1:1

Голы: Хёлер, 35 – Хонсак, 18

Айнтрахт – Штутгарт – начало матча в 19:30

Бавария победила Кельн – Кейн вернул Мюнхен на вершину Бундеслиги и установил ещё два исторических рекорда

Дортмундская Боруссия в традиционном для себя стиле одолела Менхенгладбах. Уже к середине тайма "шмели" горели 0:2, заставляя фанатов проклинать все на свете. Однако, в течение 3 минут хозяева забили дважды, восстановив статус-кво, а на перерыв вообще ушли побеждая. На классе проведя вторую половину встречи "желто-черные" добили соперника в добавленное время четвертым голом, ворвавшись в топ-4 Бундеслиги.

Продолжает разрывать Байер. На этот раз под горячую руку команды "будущего тренера Баварии" – Хаби Алонсо – попал Вердер. Начало разгрому положил автогол Демана на первых минутах, а на перерыв бременцы ушли уступая уже в два мяча. Во втором тайме Гримальдо завершил избиение, принеся леверкузенцам уже восьмую победу подряд. Байер остается безоговорочным лидером и на 2 балла опережает Баварию.

РБ Лейпциг неожиданно оступился с Вольфсбургом. Результат совсем не соответствовал событиям в матче и статистике ("быки" были лучше соперника во всем: по количеству ударов – 26 против 10, по ударам в створ ворот – 10 против 4, по угловым – 12 против 1 и т. д.). Однако, фортуна в этот вечер была на стороне "волков", которые поднялись сразу на восьмую строчку. РБ Лейпциг, в свою очередь, покинул зону Лиги чемпионов, опустившись на пятое место.

Увольнение Урса Фишера пошло на пользу Униону, который прервал 9-матчевую серию поражений. Берлинцы пропустили от Аугсбурга в конце тайма после пенальти от Демировича. А после перерыва они не смогли реализовать свой одиннадцатиметровый – Кнохе не сумел переиграть голкипера. Однако Фолланд за 2 минуты до завершения основного времени все-таки спас для команды ничью и принес такое желанное очко.

В еще одной дуэли Фрайбург разошелся миром с Дармштадтом. Команды обменялись мячами в первом тайме, проведя вторую половину встречи без голов. Эта ничья стала уже второй подряд для новичка Бундеслиги и позволила немного оторваться от "красной" зоны.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ