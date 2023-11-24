Рахунок було відкрито на 20-й хвилині зусиллями Кейна. Харрі відкрився між лініями й розігнав атаку, віддавши пас на хід Шупо-Мотінгу – той увійшов у штрафний, хитнув захисника й пробив повз голкіпера. Шабо вибив м'яч з лінії воріт, однак британець зіграв на добиванні. 0:1!

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Таким чином, Кейн став першим футболістом в історії Бундесліги, якому вдалося забити 18 голів у 12-ти перших матчах чемпіонату. Крім того, він став першим англійцем, якому вдалося відзначитись 18 м'ячами у одному сезоні чемпіонату Німеччини.

Момент з голом Кейна був далеко не дебютним – і, звісно ж, не останнім. Мюнхенці завдали 21 удар по воротах (19 з меж штрафного), награвши на чотири очікуваних голи. Кельну ж дозволили тільки 7 ударів, з яких 5 було заблоковано. Тим не менш, розгромити "цапів" гостям не вдалося. Можливо, взнаки далося рішення Томаса Тухеля відмовитись від замін.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Баварії з рахунком 1:0. Рекордмайстер повернувся на перше місце в Бундеслізі – принаймні, на найближчу добу. Завтра Байєр може знову скинути Мюнхен з вершини. Кельн замикає турнірну таблицю.

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