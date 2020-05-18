Доннарумма отримав важливу пораду від легенди Мілана

Екс-голкіпер італійського Мілана Себастьяно Россі поділився думками щодо майбутнього Джанлуїджі Доннарумми на Сан-Сіро.

"Правильне рішення для нього знає лише він сам.

"Костакурта, Альбертіні і Амброзіні оточили мене чудовою атмосферою": Шевченко – про акліматизацію в Мілані

Я порадив би йому залишитися у Мілані. Та, звісно ж, останнє слово за ним", – цитує колишнього воротаря Football Italia.

Нагадаємо, що Себастьяно Россі захищав кольори Мілана в 1990-2002 рр., здобув 12 трофеїв із "россонері" та введений до тамтешнього Залу слави.

До слова, 21-річний Джанлуїджі Доннарумма проводить уже свій 5-й сезон на професіональному рівні. У нинішньому сезоні в активі вундеркінда 26 матчів у всіх турнірах, у яких він пропустив 33 м'ячі.

Кіпер має чинний до літа 2021-го контракт із "россонері". Серед претендентів на талановитого італійця у різний час називали ПСЖ, мадридський Реал та інші гранди Європи.

Ібра та низка лідерів – на вихід: Мілан готує нову революцію на чолі з партнерами гравців збірної України