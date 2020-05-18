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Доннарумма отримав важливу пораду від легенди Мілана

19:52 190 Читать на русском
Доннарумма отримав важливу пораду від легенди Мілана
Джанлуїджі Доннарумма / LaPresse

Екс-голкіпер італійського Мілана Себастьяно Россі поділився думками щодо майбутнього Джанлуїджі Доннарумми на Сан-Сіро.

"Правильне рішення для нього знає лише він сам.

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Я порадив би йому залишитися у Мілані. Та, звісно ж, останнє слово за ним", – цитує колишнього воротаря Football Italia.

Нагадаємо, що Себастьяно Россі захищав кольори Мілана в 1990-2002 рр., здобув 12 трофеїв із "россонері" та введений до тамтешнього Залу слави.

До слова, 21-річний Джанлуїджі Доннарумма проводить уже свій 5-й сезон на професіональному рівні. У нинішньому сезоні в активі вундеркінда 26 матчів у всіх турнірах, у яких він пропустив 33 м'ячі.

Кіпер має чинний до літа 2021-го контракт із "россонері". Серед претендентів на талановитого італійця у різний час називали ПСЖ, мадридський Реал та інші гранди Європи.

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Мілан Мілан Італія Джанлуїджі Доннарумма Джанлуїджі Доннарумма
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