"Костакурта, Альбертіні і Амброзіні оточили мене чудовою атмосферою": Шевченко – про акліматизацію в Мілані

Екс-форвард Мілана Андрій Шевченко пригадав свій перехід до італійської команди.

"Коли я переїжджав в Мілан, ми заздалегідь готували цей перехід. Тоді там працював Чохонелідзе, який відповідав за скаутинг по країнах колишнього СРСР. Він уважно спостерігав за мною.

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Я вже був готовий до того, що мене чекає в Італії. Резо сильно мене підтримував. Коли я познайомився з футболістами, вони добре знали хто я такий. Мені влаштували дуже теплий прийом. Костакурта, Альбертіні і Амброзіні оточили мене фантастичною атмосферою, допомагали, забирали на тренування. Відразу відчув себе комфортно. Італійці гостинні. Тоді я поставив собі за мету за кілька місяців вільно говорити італійською", – сказав Шевченко у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, головний тренер збірної України захищав кольори Мілана з 1999-2006 рр. та у сезоні 2008/09. Він виграв з італійською командою Серію А, Кубок і Суперкубок Італії, а також тріумфував у Лізі чемпіонів та Суперкубку УЄФА.

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