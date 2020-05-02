Ібра та низка лідерів – на вихід: Мілан готує нову революцію на чолі з партнерами гравців збірної України

Італійський Мілан очікує на значні зміни в міжсезоння. "Россонері" готові змінити половину свого складу.

Він культового Мілана початку нульових залишилася сама лише пам'ять. Вже навіть в Італії немає колишнього пієтету перед "россонері", а середняки Серії А їдуть на Сан-Сіро без остраху і тремтіння в колінах. Вболівальники легендарного клубу кожного літа переживають справжнє потрясіння – команда змінюється до невпізнаваності, а результати залишаться плачевними.

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Керівництво намагається постійно говорити про якийсь проєкт, але по факту маємо самі лише кадрові революції і кожного разу з новими очільниками. Опальні китайці викинули на вітер кількасот мільйонів у євровалюті, а хедж-фонд Elliot кожного сезону змінює відповідальних осіб біля керма. Леонардо не впорався і повернувся в ПСЖ, Паоло Мальдіні теж провалився, але його досі хочуть бачити в клубі, чого не скажеш про Звоніміра Бобана, який уже звільнений. Все йде до того, що цього літа перебудовою керуватиме Айвен Газідіс, але особливого оптимізму прихильникам команди це не додає.

Серед нагальних питань – вирішення контрактних питань лідерів. Алессіо Рманьйолі дав чітко зрозуміти, що залишиться. Джанлуїджі Доннарумма теж не хоче йти з Мілана, але продовжити контракт на тих же умовах (голкіпер отримує 6 млн на сезон) просто неможливо. Клієнту Міно Райоли доведеться або зменшити свої запити, або піти – "россонері" не хочуть допустити ситуації, коли гравець ще через рік піде безкоштовно. Також у Міланелло розраховують продати хавбеків Франка Кессьє та Лукаса Пакета, виручивши більше 60 млн. На івуарійця претендує Наполі, а бразильцем цікавиться Фіорентина. Ну і на десерт – Златан Ібрагімовіч. Швед непогано зарекомендував себе після повернення в Італію, але "червоно-чорні" досі не мають чіткого рішення, чи варто продовжувати співпрацю. До слова, сам форвард теж іще не визначився зі своїм майбутнім.

Все йде до того, що в наступному сезоні (коли б він не розпочався) Мілан знову постане новою командою. Італійські ЗМІ щодня намагаються спрогнозувати потенційні трансфери та перестановки. Єдність є лише щодо постаті головного тренера. Стефано Піолі повинен зберегти свою посаду. Аленатторе допоміг коронавірус, адже до пандемії мало хто сумнівався, що 54-річний фахівець продовжить працювати з командою. Коло потенційних кандидатів на заміну варіювалося від Андрія Шевченка до Ральфа Рангніка. Схоже, Піолі залишають через його вміння розвивати гравців, оскільки на Сан-Сіро заплановане чергове омолодження.

Телеканал Telelombardia спробував передбачити, як буде виглядати основний склад Мілана в наступному сезоні вже без Ібрагімовіча та в разі продажу Доннарумми, Пакета і Кессьє. Не перейматися за свої позиції можуть лише п'ятеро гравців із нинішньої команди. Це капітан Алессіо Романьйолі, в якому бачать новий символ клубу. Лівий захисник Тео Ернандес – француз розцвів після свого переходу з Реала і вже привернув увагу європейських грандів, але не хоче нікуди йти. Опорний хавбек Ісмаель Беннасер. Алжирець тьмяно виглядав, поки Міланом керував Марко Джампаоло, але з приходом Стефано Піолі почав демонструвати гру, гідну найкращого гравця КАН-2019. Схожа ситуація і з Анте Ребічем. Хорват настільки вразив керівництво, що його контракт у Айнтрахта спробують викупити найближчим часом. Також збереже своє місце правий оборонець Андреа Конті, якому дадуть шанс нарешті проявити себе. Дякувати богу, дві важкі травми залишилися позаду.

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А от іменами потенційних новачків видання дещо здивувало. Замість Доннарумми, якого розраховують продати щонайменше за 50 млн євро, Мілан хоче купити голкіпера Аякса Андре Онана. Вихованець Барселони проводить другий блискучий сезон за амстердамців поспіль і цілком спроможний зробити крок вперед у своїй кар'єрі. Щодо напарника Романьйолі, то вибір не такий очевидний. Очікується, що Матео Мусаккіо повернеться в Прімеру, а замість аргентинця прийде центрбек Страсбура Мохамед Сімакан. Французу лише 19, але він став справжнім відкриттям нинішнього сезону в Лізі 1, тому за нього доведеться поборотися з низкою топ-клубів, серед яких Борусія Д і Тотенхем.

Найбільше змін зазнає середня лінія Мілана, де у команди наразі найбільші проблеми. Партнером Беннасера в опорній зоні повинен стати Ібрагім Сангаре із Тулузи. "Фіалки" бездарно провели поточний сезон, посівши останнє місце в турнірній таблиці, тому лідери неминуче будуть покидати команду. Серед них і 22-річний івуарієць. На "крила" атаки міланці знайшли не найбільш очевидних кандидатів. Йдеться про вінгера Зальцбурга Домініка Собослої, який у компанії Холанда з австрійським клубом минулої осені дали про себе знати у Лізі чемпіонів. Також Мілан пригледів парочку зірок чемпіонату Бельгії. "Россонері" хочуть запросити одноклубника Едуарда Соболя з Брюгге Крепена Д'ятта. Сенегалець у 34 матчах нинішнього сезону настріляв 8 голів та зробив 4 асисти. Крім того, Мілану до вподоби партнер форварда збірної України Романа Яремчука у нападі Гента Джонатан Девід. Канадець покликаний стати напарником Ребіча. Статистика 20-річного форварда в Бельгії вражає – 23 голи і 10 асистів за 40 матчів. Не дивно, що на нього також полює Барселона.

На перший погляд, з таким підсиленням Мілан не зможе претендувати на високі місця навіть в Серії А. А тут ще й у пресі регулярно пишуть про інтерес до більш зіркових гравців. Але варто розуміти, що саме такий сценарій – найбільш реальний для "россонері". У клубу проблеми з ФФП і з прибутками, титульний спонсор за новим контрактом буде платити ще менше, а перспектива будівництва нової арени змушує рахувати кожну копійку. Варто змиритися, що найближчим часом ми не побачимо Мілан серед найсильніших у Європі, але правильна стратегія дасть змогу виростити конкурентну команду. Саме виростити, а для цієї мети Telelombardia зібрала ледь не ідеальних виконавців.

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