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Доннарумма получил важный совет от легенды Милана

19:57 33 Читати українською
Доннарумма получил важный совет от легенды Милана
Джанлуиджи Доннарумма / LaPresse

Экс-голкипер итальянского Милана Себастьяно Росси поделился мыслями о будущем Джанлуиджи Доннаруммы на Сан-Сиро.

"Правильное решение для него знает только он сам.

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Я посоветовал бы ему остаться в Милане. Но, конечно же, последнее слово за ним", – цитирует бывшего вратаря Football Italia.

Напомним, что Себастьяно Росси защищал цвета Милана в 1990-2002 гг., завоевал 12 трофеев с "россонери" и введен в местный Зал славы.

К слову, 21-летний Джанлуиджи Доннарумма проводит свой 5-й сезон на профессиональном уровне. В нынешнем сезоне в активе вундеркинда 26 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 33 мяча.

Кипер имеет действующий до лета 2021-го контракт с Миланом. Среди претендентов на талантливого итальянца в разное время называли ПСЖ, мадридский Реал и другие гранды Европы.

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Теги
Италия Милан Милан Джанлуиджи Доннарумма Джанлуиджи Доннарумма
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