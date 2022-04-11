Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук прокоментував обстановку в Польщі після нападу росіян на Україну.

"Усі ми були шоковані тим прийняттям, яке нам уже влаштували поляки. З перших хвилин перебування на польській землі ми побачили неймовірну кількість української символіки. Прапори нашої країни розташовані скрізь – на транспорті, на будівлях, у вікнах простих мешканців Варшави.

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Білборди містять слова підтримки та спрямовані на засудження дій агресора. Найпоширеніші з них: "Путін, йди на*уй". Війна справді показала, хто нам зараз друг, а хто просто багато говорить та мало що робить", – розповів Сидорчук в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, Динамо вже завтра зіграє з польською Легію в рамках благодійного поєдинку, початок зустрічі о 21:30.

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