Донька тренера Манчестер Сіті та зірка "шпор" разом виходили з кав'ярні Starbucks у центрі Лондона, а потім сіли у поруч припаркований автомобіль, інформує Daily Mail.

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Стосунки пари тривають щонайменше 5 місяців. У травні Марію та Деле застукали за поцілунком у барі. Тоді дівчина заявила, що "їй байдуже, хто їх побачив". 20-річна Марія – найстарша донька Пепа Гвардіоли, а Деле Аллі старший за неї на 5 років.

Додамо, що в поточному сезоні хавбек Тоттенхема провів 10 матчів, в яких відзначився 2 голами та одним асистом.

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