Захисник Ювентуса Даніло розповів про свої враження від співпраці з Хосепом Гвардіолою в Ман Сіті.

"Саме з Гвардіолою я змінив свій погляд на деякі речі, хоча і мало грав тоді. Зокрема, через травми.

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Це правда, що з ним непросто мати хороші відносини. Він ніколи не розслабляється, весь час думає про футбол. Думаю, вдома увечері Гвардіола вкладає дружину на диван, наче гравців на полі", – наводить слова Даніло City Xtra.

Нагадаємо, бразилець виступав за Ман Сіті упродовж 2 років (2017-2019) та встиг відзначитися 4 голами у 60 матчах.

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