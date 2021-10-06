Дочь тренера Манчестер Сити и звезда "шпор" вместе выходили из кафе Starbucks в центре Лондона, а затем сели в рядом припаркованный автомобиль, сообщаетDaily Mail.

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Отношения пары длятся менее 5 месяцев. В мае Марию и Деле застукали за поцелуем в баре. Тогда девушка заявила, что "ей все равно, кто их увидел". 20-летняя Мария – самая старшая дочь Пепа Гвардиолы, а Деле Алли старше ее на 5 лет.

Добавим, что в текущем сезоне хавбек Тоттенхэма провел 10 матчей, в которых отметился 2 голами и одним ассистом.

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