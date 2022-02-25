Дочь Абрамовича: Самая большая ложь кремлевской пропаганды в том, что большинство россиян поддерживает Путина
21:33 - Читати українською
София Абрамович, дочь владельца Челси Романа Абрамовича, откровенно высказалась о нападении России на украинские территории.
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Россия Путин хочет войны с Украиной.
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Самая большая и успешная ложь кремлевской пропаганды заключается в том, что большинство россиян поддерживает Путина", – написала София в своем Instagram.
Напомним, 24 февраля Россия нагло ворвалась на территорию Украины. Наши войска продолжают мужественно давать отпор врагу и защищать земли.
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