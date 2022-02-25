София Абрамович, дочь владельца Челси Романа Абрамовича, откровенно высказалась о нападении России на украинские территории.

" Россия Путин хочет войны с Украиной.

Абрамович рискует потерять Челси – олигарха обвинили в коррупции и помощи режиму Путина

Самая большая и успешная ложь кремлевской пропаганды заключается в том, что большинство россиян поддерживает Путина", – написала София в своем Instagram .

Напомним, 24 февраля Россия нагло ворвалась на территорию Украины. Наши войска продолжают мужественно давать отпор врагу и защищать земли.