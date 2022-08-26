"Мета Металіста на сезон 2022/23? Самі для себе ми поставили за мету – потрапити до зони єврокубків. Якщо цього від нас хотіли раніше, ми хочемо зробити це і зараз. Я вважаю, що у нас футболісти високого класу і ми можемо поборотися за топ-5.

УАФ розпочала розслідування проти Краснікова – спортдиректор СК Дніпро-1 продовжує курувати Металіст

Красніков та Кучер попрощались з командою перед переходом у СК Дніпро-1? Так, вони попрощалися та домовилися, що мають повернутися через рік. Думаю, всі чудово розуміють, що Красніков офіційно працює спортивним директором СК Дніпро-1, але на другому плані у нього все одно Металіст. Чи кликали в СК Дніпро-1? Особисто мене – ні", – поділився Підлепенець у інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, завдяки переходу Краснікова в СК Дніпро-1 Металіст зміг продовжити існування (Олександр Ярославський різко скоротив фінансування клубу) – харків'яни отримали компенсацію за Олександра Кучера і віддали "спортклубівціям" частину своїх гравців в оренду.

Результати жеребкування групового етапу Ліги конференцій – СК Дніпро-1 проти унікальної команди 2 ліги