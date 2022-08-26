"Цель Металлиста на сезон 2022/23? Сами себе поставили цель – попасть в зону еврокубков. Если этого от нас хотели раньше, мы хотим это сделать и сейчас. Я считаю, что у нас футболисты высокого класса и мы можем сразиться за топ-5.

УАФ начала расследование против Красникова – спортдиректор СК Днепр-1 продолжает курировать Металлист

Красников и Кучер расстались с командой перед переходом в СК Днепр-1? Да, они попрощались и договорились, что должны вернуться через год. Думаю, все отлично понимают, что Красников официально работает спортивным директором СК Днепр-1, но на втором плане у него все равно Металлист. Звали ли в СК Днепр-1? Лично меня – нет", – поделился Пидлепенец в интервью Fanday.

Напомним, благодаря переходу Красникова в СК Днепр-1 Металлист смог продлить существование (Александр Ярославский резко сократил финансирование клуба) – харьковчане получили компенсацию за Александра Кучера и отдали "спортклубовцам" часть своих игроков в аренду.

Результаты жеребьевки группового этапа Лиги конференций – СК Днепр-1 против уникальной команды 2 лиги