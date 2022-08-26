Результати жеребкування групового етапу Ліги конференцій – СК Дніпро-1 проти унікальної команди 2 ліги
Сьогодні, 26 серпня, у Стамбулі УЄФА провів церемонію жеребкування основного раунду ЛК 2022/23. СК Дніпро-1 отримав суперників на груповому турнірі.
Результати жеребкування групового етапу Ліги конференцій 2022/23
Група А: Істанбул Башакшехір, Фіорентина, Хартс, РФШ
Група B: Вест Хем, ФКСБ, Андерлехт, Сількеборг
Група С: Вільяреал, Хапоель Беєр-Шева, Аустрія, Лех
Група D: Партизан, Кельн, Ніцца, Словацко
Група Е: АЗ Алкмар, Аполлон Лімасол, Вадуц, СК Дніпро-1
Група F: Гент, Мольде, Шемрок Роверс, Юргорден
Група G: Славія Прага, ЧФР Клуж, Сівасспор, Балкані
Група Н: Базель, Слован Братіслава, Жальгіріс, Пюнік
Допомагав у жеребкуванні Волкан Демірель, легендарний воротар Фенербахче. Інша людина на сцені – Владімір Шміцер. Чех, який вигравав з Ліверпулем пам'ятний фінал Ліги чемпіонів. А все тому, що фінал Ліги конференцій 2023 прийматиме Прага. Поступившись кіпрському АЕКу в рамках плей-офф ЛЄ, СК Дніпро-1 вилетів до Ліги конференцій. Команда Кучера з 25 рейтингом серед 32 учасників групового турніру опинилася в останньому кошику, відтак ризикувала отримати найважчих суперників. Зокрема, виділялися з-поміж решти іспанський Вільяреал, англійський Вест Хем, італійська Фіорентина, німецький Кельн, французька Ніцца.
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Вистачало складних суперників і не з топ-чемпіонатів. Водночас була можливість вийти і на литовський Жальгіріс, ліхтенштейнський Вадуц чи ірландський Шемрок Роверс. Румуни, ізраїльтяни, словаки та кіпріоти є тими, кого також варто обігрувати, якщо хочеш грати і прогресувати в єврокубках. І навіть у першому кошику чи не найкращим варіантом був сербський Партизан. Зрештою, дніпряни отримали один із найкращих можливих варіантів. Зокрема, зіграють проти Вадуца, який грає у 2 дивізіоні чемпіонату Швейцарії, але представляє скромний Ліхтенштейн.
Цікаво, що після того, як відпали Фіорентина і Вест Хем, далі був ризик потрапити на Вільяреал чи до Кельна з Ніццою. Однак завдяки поділу УЄФА команд з однієї країни на різні часові слоти українці перемістилися у значно легшу групу. Недооцінка цих суперників, втім, смерті подібна. Нідерландський АЗ, звісно, виділяється. Алкмарці дуже потужно стартували як у чемпіонаті, так і в єврокубках, вигравши 7 з 8 матчів (одна поразка). Але й кіпріоти та дебютний гість групових етапів з Ліхтенштейну можуть завдати неприємностей.
Переможці своїх квартетів вийдуть в 1/8 фіналу. Клуби, які фінішують на 2 місці, зіграють стикові матчі проти третіх команд груп Ліги Європи. Перші поєдинки основної стадії турніру відбудуться 8 вересня. Останній тур запланований на 3 листопада.
Кошик 1
Вільяреал (ESP)
Базель (SUI)
Славія (CZE)
АЗ Алкмар (NED)
Гент (BEL)
Істанбул Башакшехір (TUR)
Партизан (SRB)
Вест Хем (ENG)
Кошик 2
ЧФР Клуж (ROU)
Мольде (NOR)
ФКСБ (ROU)
Фіорентина (ITA)
Кельн (GER)
Хапоель Беєр-Шева (ISR)
Аполлон (CYP)
Слован (SVK)
Кошик 3
Ніцца (FRA)
Андерлехт (BEL)
Жальгіріс (LTU)
Аустрія (AUT)
Хартс (SCO)
Шемрок Роверс (IRL)
Сівасспор (TUR)
Вадуц (LIE)
Кошик 4
Дніпро-1 (UKR)
Лех (POL)
Словацко (CZE)
Сількеборг (DEN)
Юргорден (SWE)
Пюнік (ARM)
РФШ (LVA)
Балкані (KOS)
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