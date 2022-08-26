Результати жеребкування групового етапу Ліги конференцій 2022/23

Група А: Істанбул Башакшехір, Фіорентина, Хартс, РФШ

Група B: Вест Хем, ФКСБ, Андерлехт, Сількеборг

Група С: Вільяреал, Хапоель Беєр-Шева, Аустрія, Лех

Група D: Партизан, Кельн, Ніцца, Словацко

Група Е: АЗ Алкмар, Аполлон Лімасол, Вадуц, СК Дніпро-1

Група F: Гент, Мольде, Шемрок Роверс, Юргорден

Група G: Славія Прага, ЧФР Клуж, Сівасспор, Балкані

Група Н: Базель, Слован Братіслава, Жальгіріс, Пюнік

Допомагав у жеребкуванні Волкан Демірель, легендарний воротар Фенербахче. Інша людина на сцені – Владімір Шміцер. Чех, який вигравав з Ліверпулем пам'ятний фінал Ліги чемпіонів. А все тому, що фінал Ліги конференцій 2023 прийматиме Прага. Поступившись кіпрському АЕКу в рамках плей-офф ЛЄ, СК Дніпро-1 вилетів до Ліги конференцій. Команда Кучера з 25 рейтингом серед 32 учасників групового турніру опинилася в останньому кошику, відтак ризикувала отримати найважчих суперників. Зокрема, виділялися з-поміж решти іспанський Вільяреал, англійський Вест Хем, італійська Фіорентина, німецький Кельн, французька Ніцца.

Результати жеребкування групового етапу ЛЄ – Динамо зіграє зі старими знайомими, Зінченко проти українця

Вистачало складних суперників і не з топ-чемпіонатів. Водночас була можливість вийти і на литовський Жальгіріс, ліхтенштейнський Вадуц чи ірландський Шемрок Роверс. Румуни, ізраїльтяни, словаки та кіпріоти є тими, кого також варто обігрувати, якщо хочеш грати і прогресувати в єврокубках. І навіть у першому кошику чи не найкращим варіантом був сербський Партизан. Зрештою, дніпряни отримали один із найкращих можливих варіантів. Зокрема, зіграють проти Вадуца, який грає у 2 дивізіоні чемпіонату Швейцарії, але представляє скромний Ліхтенштейн.

Цікаво, що після того, як відпали Фіорентина і Вест Хем, далі був ризик потрапити на Вільяреал чи до Кельна з Ніццою. Однак завдяки поділу УЄФА команд з однієї країни на різні часові слоти українці перемістилися у значно легшу групу. Недооцінка цих суперників, втім, смерті подібна. Нідерландський АЗ, звісно, виділяється. Алкмарці дуже потужно стартували як у чемпіонаті, так і в єврокубках, вигравши 7 з 8 матчів (одна поразка). Але й кіпріоти та дебютний гість групових етапів з Ліхтенштейну можуть завдати неприємностей.

Переможці своїх квартетів вийдуть в 1/8 фіналу. Клуби, які фінішують на 2 місці, зіграють стикові матчі проти третіх команд груп Ліги Європи. Перші поєдинки основної стадії турніру відбудуться 8 вересня. Останній тур запланований на 3 листопада.

Кошик 1

Вільяреал (ESP)

Базель (SUI)

Славія (CZE)

АЗ Алкмар (NED)

Гент (BEL)

Істанбул Башакшехір (TUR)

Партизан (SRB)

Вест Хем (ENG)

Кошик 2

ЧФР Клуж (ROU)

Мольде (NOR)

ФКСБ (ROU)

Фіорентина (ITA)

Кельн (GER)

Хапоель Беєр-Шева (ISR)

Аполлон (CYP)

Слован (SVK)

Кошик 3

Ніцца (FRA)

Андерлехт (BEL)

Жальгіріс (LTU)

Аустрія (AUT)

Хартс (SCO)

Шемрок Роверс (IRL)

Сівасспор (TUR)

Вадуц (LIE)

Кошик 4

Дніпро-1 (UKR)

Лех (POL)

Словацко (CZE)

Сількеборг (DEN)

Юргорден (SWE)

Пюнік (ARM)

РФШ (LVA)

Балкані (KOS)

Результати жеребкування Ліги чемпіонів: Лєвандовскі повертається в Мюнхен, група смерті для Барси, дежавю Шахтаря