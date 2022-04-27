"Рішення одноголосне, одностайне (про дострокове завершення сезону УПЛ – прим.). Я вважаю, що клуби ухвалили своє рішення, яке буде затверджене Виконкомом УАФ. Воно є на часі, бо термін воєнного стану продовжено.

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А після завершення воєнного стану уже не було б часу для продовження цього чемпіонату. Ми ухвалимо це рішення, коли до нас прийде протокол. Таке ж рішення буде у ПФЛ про завершення чемпіонатів у Першій та Другій лігах", – цитує Павелка Суспільне Спорт.

Збори членів Професіональної футбольної ліги мають відбутись вже до кінця квітня. У Першій лізі після 20 турів лідирує Металіст. Першими у Другій лізі в групах А та В йдуть Карпати та Металург відповідно.

Нагадаємо, чемпіонат України з футболу мав відновитись наприкінці лютого, але 24 числа Росія ганебно вдерлась на нашу територію, тому змагання призупинили.

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