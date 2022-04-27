Напередодні представники УПЛ ухвалили рішення, згідно з яким сезон визнали завершеним, а нагородження призерів не проводитиметься. Таблиця ж буде зафіксована станом на 24 лютого 2022 року, день початку повномасштабного вторгнення росіян.

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"У регламенті чітко прописано, що фінальним є становище команд, у якому вони перебували у турнірній таблиці на момент останнього зіграного туру. Таким чином, нам нічого не залишалося, окрім як зафіксувати цей факт. Тобто нічого нового ми не вигадували.

Працювали згідно з регламентом, бо вже настав час визначитися з командами, які представлятимуть нашу країну у єврокубках. Звичайно, Олександрія незадоволена, бо хотіла виступити на європейській арені. Я вважаю, що у нас були добрі шанси на те, щоб потрапити до єврокубків. Зараз марно фантазувати про це", – цитує Кітаєва FanDay.

Після 18-ти турів перша п'ятірка команд у турнірній таблиці виглядала так: Шахтар, Динамо, СК Дніпро-1, Зоря та Ворскла. Перші дві команди потраплять у Лігу чемпіонів, третя – у Лігу Європи, четверта і п'ята – у Лігу конференцій. Олександрія ж йшла шостою і відставала від полтавців на 7 очок.

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