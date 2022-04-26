У вівторок, 26 квітня, відбулись Загальні збори учасників УПЛ, повідомляє офіційний сайт організації.

Динамо може отримати бонус за виступи Супряги у Сампдорії

Клуби української Прем’єр-ліги підтримали пропозицію завершити сезон 2021/22, оскільки чемпіонат не може бути дограний через продовження воєнного стану в Україні. Турнірна таблиця буде зафіксована станом на 24 лютого 2022 року. Нагородження призерів не проводитиметься. Відповідне рішення буде передано на затвердження Виконавчим комітетом Української асоціації футболу.

До слова, вищезгадане рішення стало історичним – це вперше, коли чемпіонат України в елітному дивізіоні не дограють, а чемпіона не буде визначено.

Нагадаємо, після 18-ти турів п'ятірка команд у турнірній таблиці виглядає наступним чином: Шахтар, Динамо, СК Дніпро-1, Зоря та Ворскла. Перші дві команди потраплять у Лігу чемпіонів, третя – у Лігу Європи, четверта і п'ята – у Лігу конференцій.

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