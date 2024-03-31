Ярмолюк порвав соцмережі грою проти МЮ: непристойний талант, тренерський злочин і що заважає поїхати на Євро
Український хавбек Брентфорда Єгор Ярмолюк провів чудовий матч проти Манчестер Юнайтед в АПЛ. "Футбол 24" зібрав реакцію фанів.
Брентфорд і МЮ видали драму в доданий час – 4 влучання в каркас, Ярмолюк був близький до першого гола в АПЛ
Ярмолюк вперше з грудня вийшов у стартовому складі Брентфорда на матч АПЛ. "Бджілки" відверто возили МЮ, а Єгор був частиною півзахисту, який домінував у центрі поля. Українець тричі бив по воротах.
І хоча статистика Ярмолюка не вражає, вболівальники Брентфорда просто в захваті від гри українця. Він витримував високу динаміку, діяв дуже настирливо та приймав правильні рішення.
Twitter (X) кишить компліментами для Єгора. Ми зібрали найбільш залайкані думки.
"Ярмолюк не повинен сидіти в запасі у жодному матчі до кінця сезону. Він неймовірний. Думаю, що за кілька років він легко стане одним з найкращих у команді".
"До речі, Ярмолюк буде гравцем світового рівня. Непристойно талановитий хлопець".
"Чорт забирай, оце Ярмолюк. Який гравець".
"Франк повинен зрозуміти після цього матчу, що Ярмолюк і Єнсен ніколи не повинні сидіти в запасі, щоб грав Оньєка. Вийшли футболісти, які вміють грати в пас – відразу найкращий матч за останні місяці. Хто б міг подумати?"
"Франк залежний від Оньєки, а це єдине, що заважає Ярмолюку потрапити в заявку України на Євро. Наскільки ж він талановитий. І це перший вихід в старті за три місяці, тренерський злочин".
"До речі, якби Ярмолюк грав за Манчестер Юнайтед, то коштував би 100 мільйонів, виходив в основі збірної України та вважався талантом покоління".