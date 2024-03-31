Брентфорд і МЮ видали драму в доданий час – 4 влучання в каркас, Ярмолюк був близький до першого гола в АПЛ

Ярмолюк вперше з грудня вийшов у стартовому складі Брентфорда на матч АПЛ. "Бджілки" відверто возили МЮ, а Єгор був частиною півзахисту, який домінував у центрі поля. Українець тричі бив по воротах.

І хоча статистика Ярмолюка не вражає, вболівальники Брентфорда просто в захваті від гри українця. Він витримував високу динаміку, діяв дуже настирливо та приймав правильні рішення.

Twitter (X) кишить компліментами для Єгора. Ми зібрали найбільш залайкані думки.

Shouldn’t be benching Yarmoliuk for a single game till the end of the season.



He’s been incredible, reckon he’ll easily be one of our best players within a couple of years — Joshua Hirst (@JoshuaHirst13) March 30, 2024

"Ярмолюк не повинен сидіти в запасі у жодному матчі до кінця сезону. Він неймовірний. Думаю, що за кілька років він легко стане одним з найкращих у команді".

Yarmoliuk is going to be world class by the way. Obscenely talented. — Joe (@ChampionshipJC) March 30, 2024

"До речі, Ярмолюк буде гравцем світового рівня. Непристойно талановитий хлопець".

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fucking hell yarmoliuk is him. what a player — damsgard_szn (@BulletMoonstone) March 30, 2024

"Чорт забирай, оце Ярмолюк. Який гравець".

If there’s one thing Frank should take from today it’s that Yarmoliuk and Jensen should never be benched for Onyeka again. Best performance in months the moment we start playing midfielders that can actually pass a football, who would’ve thought it? — ️️ (@rianmbfc) March 30, 2024

"Франк повинен зрозуміти після цього матчу, що Ярмолюк і Єнсен ніколи не повинні сидіти в запасі, щоб грав Оньєка. Вийшли футболісти, які вміють грати в пас – відразу найкращий матч за останні місяці. Хто б міг подумати?"

Frank’s Onyeka fetish is the only thing stopping Yehor Yarmoliuk making Ukraine’s squad for the Euros. So incredibly talented, the fact this was his first start in over 3 months is criminal. — (@bfckxvvv) March 30, 2024

"Франк залежний від Оньєки, а це єдине, що заважає Ярмолюку потрапити в заявку України на Євро. Наскільки ж він талановитий. І це перший вихід в старті за три місяці, тренерський злочин".

by the way, if yehor yarmoliuk played for united he’d be worth 100m starting for ukraine and a generational talent — PHIL GILES HATE PAGE (@flekkenfuckups) March 30, 2024

"До речі, якби Ярмолюк грав за Манчестер Юнайтед, то коштував би 100 мільйонів, виходив в основі збірної України та вважався талантом покоління".