Дохід клубу від медіаправ зменшився на 5 мільйонів фунтів порівняно з минулим роком і становив 261 мільйон фунтів. Це пов'язано з тим, що у попередній звітний період команда провела кілька матчів, перенесених через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.

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Виторг у дні матчів зріс на 83 мільйони фунтів стерлінгів до 86 мільйонів фунтів. Таке різке зростання пояснюється зняттям обмежень на відвідування стадіонів, пов'язаних із пандемією.

Комерційні доходи зросли на 29 мільйонів фунтів – до 247 мільйонів. Це сталося завдяки значному зростанню партнерських відносин та поновленню операцій у дні, коли не відбуваються матчі. Протягом звітного періоду було підписано вісім нових партнерських угод, включаючи Sonos, Kodansha, Vistaprint і Wasabi.

Адміністративні витрати зросли на 69 мільйонів фунтів стерлінгів до 545 мільйонів фунтів, що пов’язано зі збільшенням витрат на зарплату та накладні витрати на день матчу. Загальний дохід клубу зріс на 107 мільйонів фунтів – до 594 мільйони. Прибуток до сплати податків склав 7,5 мільйонів фунтів.

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