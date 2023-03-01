Доход клуба от медиаправ уменьшился на 5 миллионов фунтов по сравнению с прошлым годом и составил 261 миллион фунтов. Это связано с тем, что в предыдущий отчетный период команда провела несколько матчей, перенесенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт Ливерпуля.

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Выручка в дни матчей выросла на 83 миллиона фунтов стерлингов до 86 миллионов фунтов. Такой резкий рост объясняется снятием ограничений на посещение стадионов, связанных с пандемией.

Коммерческие доходы выросли на 29 миллионов фунтов – до 247 миллионов. Это произошло благодаря значительному росту партнерских контрактов и возобновлению сделок в дни, когда не проходят матчи. В течение отчетного периода было подписано восемь новых партнерских соглашений, включая Sonos, Kodansha, Vistaprint и Wasabi.

Административные расходы выросли на 69 миллионов фунтов стерлингов до 545 миллионов фунтов, что связано с увеличением расходов на зарплату и затраты на день матча. Общий доход клуба вырос на 107 миллионов фунтов – до 594 миллионов. Прибыль к уплате налогов составила 7,5 миллионов фунтов.

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