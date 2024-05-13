У матчі 28-го туру чемпіонату України ЛНЗ на виїзді здолав Колос (3:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Остання домашня гра Колоса на домашньому стадіоні припала на дуель з ЛНЗ. Черкасці вже виконали всі завдання на поточний сезон, хоча Олег Дулуб заявляв, що його команда має принципову мету – посісти сьому сходинку.

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Натомість "хлібороби" досі не закрили питання збереження прописки і навіть одне очко у цьому матчі дозволило б ковалівцям видихнути. Окрім цього, цей матч став першим офіційним для Олександра Поздєєва у статусі головного тренера Колоса, а гравці за хорошу гру у програному поєдинку з Зорею отримали премію у мільйон гривень. То ж доводити було що.

Команди розпочали повільно і дуже обережно. На 6-й хвилині костурбата атака господарів завершилась результативним добиванням Оріховського (Пеньков двічі реагував на удари), але арбітр гол не зарахував через офсайд. ЛНЗ час від часу перехоплював ініціативу і завдяки пресингу притискав суперника до його воріт.

На 22-й хвилині Тіль видав те, за що його так люблять – Олів'є розрізав захист і віддав праворуч у воротарський на Пасіча. Геннадій пробивав у дальній кут і... влучив у стійку.

А вже у наступній атаці забив Колос. Бондаренко пройшов центром і віддав ліворуч на Велетня, той навісив на дальню стійку на Ільїна, Олег головою скинув у центр, де вже чатував Бондаренко, який і переправив сферу у сітку. Повітряна тривога перервала гру на 29-й хвилині.

Після вимушеної паузи Колос пішов забивати другий гол, однак навіси з обох флангів легко блокувались суперником. На останній хвилині першого тайму ЛНЗ відігрався: Тілль навісив з кутового, а Чорноморець головою переправив у свої ворота. Черкасці могли йти на перерву перемагаючи, але після стрімкої контратаки непорозуміння у завершальній фазі завершилось фіаско.

На 52-й хвилині Ейнел підхопив м'яч в центрі поля, набрав крейсерську швидкість, протягнув сферу до лінії штрафного і пробив – повз стійку. За трохи Рангель з меж штрафного відкинув під удар Топалову по центру і той вистрілив – Пеньков у карколомному стрибку відбив. За мить вже сам Рангель замкнув навіс з кутового головою у поперечину.

ЛНЗ витримав атаки Колоса і... забив вдруге. Тілль увірвався у штрафний, віддав на Яшарі, а той відпасував під удар Наумцю, який першим же дотиком після виходу на заміну прошив Фесюна. Не минуло і 5 хвилин як черкасці потроїли свою перевагу: Хобленко вирізав діагональ на Ейнела і той з лівого флангу потужно пробив під дальню стійку.

Серія замін з обох боків не сильно змінила малюнок протистояння: ЛНЗ грав у свою улюблену гру і грамотно руйнував атаки суперника. Вже у доданий час Цуріков мав шанс скоротити відставання, але замість м'яча влучив по Пенькову.

Перемога принесла ЛНЗ 35 очок і підняла на сьому сходинку, Колос з 29-ма пунктами дванадцятий – від зони перехідних матчів ковалівців відділяє три бали.

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