Суддівський комітет УЄФА оголосив склади бригад на фінали клубних турнірів УЄФА 2024 року. Головними арбітрами на вирішальні матчі чоловічих єврокубків призначено Іштвана Ковача, Артура Діаша і Славко Вінчіча, які також увійшли до списку рефері на Євро-2024.

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Як інформує офіційний сайт УЄФА, словенець Славко Вінчіч отримав призначення на фінал Ліги чемпіонів між дормундською Борусією та Реалом, що відбудеться на Вемблі в Лондоні 1 червня. Для Вінчіча цей фінал єврокубка стане вже другим у кар'єрі – 2021 року він судив фінал Ліги Європи між Айнтрахтом і Рейнджерс. Його асистентами стануть Томаж Кланчнік і Андраж Ковачіч, а в ролі четвертого арбітра виступить француз Франсуа Летексьє.

Водночас англійку Ребекку Велч було призначено на фінал жіночої Ліги чемпіонів УЄФА-2024 між Барселоною і Ліоном, який відбудеться на стадіоні Сан-Мамес у Більбао 25 травня.

Фінал Ліги Європи між Аталантою і Байєром, який пройде на Дублін Арені 22 травня, був доручений румуну Іштвану Ковачу. А ось португалець Артур Діаш розсудить Олімпіакос і Фіорентину у фіналі Ліги конференцій, який відбудеться на АЕК Арені в Афінах 29 травня.

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