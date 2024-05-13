Матч розпочався ще вчора о 19:20 – старт гри перенесли через повітряну тривогу. Командам вдалось відіграти 37 хвилин, в які і був забитий єдиний м'яч у зустрічі. Дібанго замість виносу м'яча віддав неточну передачу на суперника. Удар Фортюне прийняв на себе захисник, а от спробу Танковського метрів з 30-ти не заблокував ніхто – 0:1!

Кривбас у двосерійній дуелі поступився Поліссю і приніс Динамо срібло – команда Вернидуба зазнала 2-ї поразки поспіль

У другій частині гри, яка відбулась сьогодні, міг забити Фортюне, але йому не вдалось переграти воротаря. Кривбас відповів небезпечним ударом Кузика з лету. Під кінець гри розгорілась бійка, але обійшлось без вилучень. В підсумку, матч завершився перемогою Полісся, що гарантувало Кривбасу бронзові нагороди, а Динамо – срібло УПЛ.