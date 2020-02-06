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Додо травмувався в розташуванні збірної Бразилії U-23

19:20 492 Читать на русском
Додо травмувався в розташуванні збірної Бразилії U-23
Додо у збірній Бразилії / AFP

Захисник Шахтаря Додо пропустить наступний матч Олімпійської збірної Бразилії через пошкодження.

Додо відчув біль у лівій щиколотці та пропустить матч проти Уругваю, повідомляє Globo Esporte.

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Зазначається, що гравець вже пройшов курс лікування, але терміни відновлення захисника поки невідомий. Нагадаємо, Додо викликаний до Олімпійської збірної Бразилії на матчі відбору.

До слова, бразилець провів 17 матчів у поточному сезоні, відзначившись 2 голами та трьома асистами.

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Теги
Шахтар Шахтар Бразилія Бразилія Додо Додо
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