Додо травмувався в розташуванні збірної Бразилії U-23

Україна — 17:48 6976
-
Динамо здобуло четверту розгромну перемогу в 2020 році – Де Пена другий день поспіль забив супергол
-
Барселона зробила офіційну заяву щодо важкості травми ДембелеІспанія — 16:18 1125
-
Динамо – Стрьомсгодсет: онлайн-трансляція матчуУкраїна — 15:55 3613
-
Динамо близьке до узгодження трансферу Дерліса Гонсалеса – кияни отримають фантастичні бонуси, – ЗМІУкраїна — 12:40 6914
-
Шовковський міг покинути збірну України через пропозицію Офісу Зеленського, – ЗМІЗбірна України — 12:13 2272