Додо травмувався в розташуванні збірної Бразилії U-23

Захисник Шахтаря Додо пропустить наступний матч Олімпійської збірної Бразилії через пошкодження.

Додо відчув біль у лівій щиколотці та пропустить матч проти Уругваю, повідомляє Globo Esporte.

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Зазначається, що гравець вже пройшов курс лікування, але терміни відновлення захисника поки невідомий. Нагадаємо, Додо викликаний до Олімпійської збірної Бразилії на матчі відбору.

До слова, бразилець провів 17 матчів у поточному сезоні, відзначившись 2 голами та трьома асистами.

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