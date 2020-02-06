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Бенфіка зазнала серйозної втрати на матчі проти Шахтаря

16:05 1311 Читать на русском
Бенфіка зазнала серйозної втрати на матчі проти Шахтаря
Жардел / Сайт Бенфіки

Бенфіка зіткнулася із серйозною кадровою проблемою за два тижні до першого матчу проти Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи.

 

Лісабонцям доведеться обходитись без свого капітана Жардела, інформує офіційний сайт клубу.

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Бразильський захисник зазнав пошкодження у матчі Кубка Португалії проти Фамалікана. Результати попереднього обстеження вкрай невтішні – розрив бокової зв'язки коліна. На відновлення Жарделу знадобиться щонайменше 2 місяці, тому обидва поєдинки з Шахтарем він пропустить. Капітан "орлів" провів 10 матчів у всіх турнірах сезону 2019/20, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, матчі Шахтаря та Бенфіки в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 20 та 27 лютого.

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Ліга Європи Шахтар - Бенфіка Нівалдо Вієра Жардел Нівалдо Вієра Жардел Бенфіка Бенфіка
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