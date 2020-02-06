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Додо травмировался в расположении сборной Бразилии U-23

19:23 54 Читати українською
Додо травмировался в расположении сборной Бразилии U-23
Додо в сборной Бразилии / AFP

Защитник Шахтера Додо пропустит следующий матч Олимпийской сборной Бразилии из-за повреждения.

Додо почувствовал боль в левой лодыжке и пропустит матч против Уругвая, сообщает Globo Esporte.

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Отмечается, что игрок уже прошел курс лечения, но сроки восстановления защитника пока неизвестны. Напомним, Додо вызван в Олимпийской сборной Бразилии на матче отбора.

К слову, бразилец провел 17 матчей в текущем сезоне, отметившись 2 голами и тремя ассистами.

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Шахтер Шахтер Бразилия Бразилия Додо Додо
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