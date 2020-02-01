Добре, що Неймар хоче повернутися в Барселону, – Сетьєн

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн зізнався, що був би радий поверненню в команду бразильського нападника Неймара.

"Добре, що Неймар хоче повернутися в Барселону. Мені подобається спостерігати за чудовими футболістами, а також бачити їх у своїй команді. Якщо зможу бачити Неймара кожен день, буду тільки радий", – цитує Сетьєна Mundo Deportivo.

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Нагадаємо, Неймар виступав за Барселону з 2013 по 2017 рік. Французький ПСЖ виклав за бразильця рекордні 222 млн євро, які були прописані у контракті Неймара з каталонцями. Згодом зірковий гравець неодноразово заявляв про бажання повернутися у Барселону. Лідери "синьо-гранатових" також виступають за повернення Неймара, контракт якого з ПСЖ розрахований до літа 2022 року.

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