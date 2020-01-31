Барселона оголосила про трансфер Трінкау – його називають "новим Роналду"

Нападник Браги Франсіску Трінкау став гравцем каталонського гранда.

Франсіску Трінкау підписав контракт з Барселоною на 5 років, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Блаугранас" заплатили Бразі 31 млн євро за 20-річного форварда. Каталонці вбачають у Франсіску великий потенціал, тому встановили за нього захмарну клаусулу – 500 млн євро. Нинішній сезон гравець завершить в Бразі на правах оренди, а приєднається до табору Барси з липня 2020-го.

В поточному сезоні чемпіонату Португалії Трінкау провів 11 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів. На батьківщині нападника називають "новим Роналду".

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