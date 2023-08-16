Манчестер Сіті побореться з Севільєю за титул переможця Суперкубка УЄФА-2023. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Битву за Суперкубок УЄФА раніше намагалися поставити перед стартом топ-чемпіонатів. Таким чином, подія ніби відкривала європейський сезон – і це додавало їй статусності й святковості. Нині ж футболісти ледь не скаржаться на необхідність виступати в цьому "турнірі", адже в умовах жорстких графіків і матчів по 120 хвилин він стає додатковим навантаженням.

Зокрема, про це не так давно говорив Кевін Де Брюйне.

Можна лише здогадуватися, що станеться, якщо грати зі слабшою командою, яка лише затягує час. Я думаю, що якщо ми зіграємо з Севільєю в середу і матимемо 15-20 компенсованих хвилин, а потім знову зіграємо в суботу, то це буде два тайми екстратаймів. Подивимося, як воно піде, але це безглуздя.

Бельгієць бідкався про нові рекомендації щодо компенсованого часу, а не про непотрібність Суперкубку – але риторика показова. Зірки переживають за втому, яка позначиться на матчах в чемпіонаті. Черговим трофеєм вони не марять.

Взагалі, до Суперкубка УЄФА приклеїли ярлик виставкової гри. Можливо, для переможців ЛЧ вона такою і є, але для клубів рангом нижче цей трофей має значно більше значення. Особливо ж він важливий для Севільї – андалусійці зазнали п'ять поспіль поразок із шести спроб, а єдиний тріумф стався ще у 2006 році під керівництвом Хуанде Рамоса.

Переможцям ЛЄ традиційно не дають шансів у битві за Суперкубок, хоча статистика говорить протилежне – тріумфатори ЛЧ виграли лишень 27 із 47 матчів. Втім, більшість перемог сталася ще у часи Кубка Кубків, а от після появи УЄФА / ЛЄ андердоги перемогли всього у 4-х з 23-х поєдинків. Причому тричі це зробив Атлетіко.

Манчестер Сіті дебютує в матчах за Суперкубок УЄФА, однак конкретно в протистоянні з Севільєю у "містян" ідилія. Вони взяли гору у всіх чотирьох зустрічах з нервіонцями (сумарний рахунок – 12:3). Хосеп Гвардіола ж брав цей трофей аж п'ять разів – двічі як футболіст і тричі на посту тренера.

На захист Севільї можна згадати про 16 перемог іспанських клубів у Суперкубку УЄФА – на сім більше, ніж у англійців чи італійців. Можна було б парирувати цей факт громадянством Пепа, але він вважає себе каталонцем :)

Перший тур у Ла Лізі й АПЛ показав, що за коротке міжсезоння Манчестер Сіті й Севілья не зазнали істотних тактичних змін. Всі їхні чесноти й недоліки залишились на місці. Щоправда, важко зрозуміти, чи можна знайти якісь вади у "містян".

Так, вони програли Арсеналу матч за Суперкубок Англії, але лишень внаслідок пропущеного гола на 11-й компенсованій і провалу серії пенальті. Сухий малюнок гри пояснювався надмірними перестраховками Пепа, однак все йшло за його планом. До перерви "канонірів" нейтралізували через стерильний контроль і роботу з двома опорниками, а після перебудувались, наситили ослаблені зони й мали вигравати 2:0.

У поєдинку з Бернлі в АПЛ ми побачили звичний Манчестер Сіті зі звичним розгромом. Венсан Компані намагався спинити "містян" персоналками в пресингу, але номер не пройшов. З-під тиску виходили через передачі Едерсона, за які круто чіплявся Холанд – в другому таймі йому взагалі почали створювати ситуації 1-в-1, адже Ерлінг є суперзброєю проти персональної опіки.

На м'ячі спробували одразу декілька тактичних моделей. До травми Де Брюйне "містяни" працювали зі зміщеннями фулбека Льюїса в опорну зону до Родрі, з Бернарду та Ковачічем на флангах та з Альваресом в ролі "десятки". Після – з опусканнями Родрі в оборону, грою Бернарду й Ковачіча у центрі та роботою Фодена й Альвареса у напівфлангах. Оборонялась же команда через володіння.

Це багато говорить про гнучкість Манчестер Сіті. Можливості для перебудов у Пепа майже безмежні – по них не вдарили ні відхід Гюндогана з Марезом, ні проблеми з травматичністю Де Брюйне. Вразливостей майже немає, однак по новому сезону вибірка матчів занадто мала. Не факт, що вже у Суперкубку все буде так же добре.

Севілья дещо розвантажила свій склад від баласту. Зі значних втрат відзначити можна хіба що Іско й Теллеса – перший є генієм, а другий створював глибину на лівому фланзі оборони. Прикрим можна назвати і відхід юного Хіля, якого з оренди забрав Тоттенхем, однак Браян не встиг стати ключовим футболістом. Як і Пап Гує, який не додавав надійності в опорній зоні та поїхав у Марсель (де вже вилетів з ЛЧ).

Низку гравців повернули з оренди. Серед них – 27-річний лівий вінгер Ідріссі, який провів шикарний сезон у Феєноорді, і 31-річний центрхав Ділейні. Зрештою, Севілья викупила центрбека Баде й підписала опорника Соу з Айнтрахта.

У провальному матчі проти Валенсії останній зіграв лишень пів години, а Баде ще й отримав вилучення внаслідок ляпу в обороні – втім, навіть у попередньому сезоні захисну лінію Севільї важко було назвати аж надто надійною. Команда Хосе Луїса Менділібара брала ЛЄ не обороною, а загальною сухістю структури, помноженою на десятки кросів під замикання Ен-Несірі (до речі, він знову забив).

Найбільш важливим компонентом у системі гри андалусійців була інтенсивність пресингу та єдиноборств. Поразка напівшколярському складу Валенсії неприємно вразила саме відсутністю цього менділібарівського темпу – без нього Севілья стає звичайним середняком Ла Ліги.

Взагалі, можливість прогресу при Хосе Луїсі є однієї з головних інтриг сезону, адже він завжди був ретроградним коучем з простими тактичними рішеннями, якому ніколи не довіряли топові команди. Матч за Суперкубок УЄФА вимагатиме особливого гейм-менеджменту – от і подивимось, на що здатний Менділібар за такої грізної опозиції.

Кадрова ситуація

Список недоступних на Суперкубок УЄФА у Манчестер Сіті доволі серйозний. Головна втрата – це, звісно ж, Де Брюйне. Бельгійський чарівник пропустить від 3 до 4 місяців через пошкодження підколінного сухожилля.

Не полетів у Грецію і Діаш, який минулого тижня отримав струс. У лазарет загримів і Бернарду Сілва. Під питанням була участь Стоунза, однак Джон таки повернувся у загальну групу.

Севілья не може розраховувати на центрбеків Ньянзу й Маркао – вони давно перебували поза грою й близькі до повернення, але під Суперкубок відновитись не вдалося. Крім того, вдома залишився Фернандо Режес – ключовий опорник "рохібланкос" в останню мить підхопив вірусну інфекцію й гастроентерит.

Орієнтовні склади на матч Манчестер Сіті – Севілья

Манчестер Сіті: Едерсон – Льюїс, Аканджі, Гвардіол, Аке – Родрі – Фоден, Альварес, Ковачіч, Гріліш – Холанд

Севілья: Буну – Навас, Баде, Гудель, Акунья – Соу, Ракітіч – Окампос, Сусо, Ламела – Ен-Несірі

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Команди підходять до поєдинку за Суперкубок в різному стані. Манчестер Сіті на старті сезону довів як відсутність вразливостей, так і готовність швидко адаптуватись до кадрових втрат. Навіть без Де Брюйне "містяни" здатні трощити суперників – хоч "автобуси", хоч колективи зі сміливим пресингом. У Пепа знайдеться тактика під будь-який сценарій, а його підопічні готові перебудуватись у всі можливі схеми.

Того ж самого не скажеш про Хосе Луїса Менділібара. Його Севілья не може вразити несподіваною моделлю гри. Все тримається на інтенсивному пресингу, жорсткості в дуелях та подачах на Ен-Несірі – втім, інтенсиву ми ще не побачили, ключові захисні гравці сидять в лазареті, а проти Юсефа англійці мають найкращу оборону в Європі.

Севілья, звісно ж, дасть бій. Манчестер Сіті не буде просто, а "рохібланкос" вміють творити дива – втім, інших аргументів на користь підопічних Хосе Луїса Менділібара немає. "Містяни" занадто сильні, тож ставимо на їхню перемогу.

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