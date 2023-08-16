"Мене тішить те, що ми говоримо про травми Манчестер Сіті. Тільки на голкіперів та захисників витрачено понад 500 мільйонів. Не думаю, що їм потрібно скаржитися на травми.

Гвардіола сподівається на перемогу в Суперкубку УЄФА: "Хто знає, коли ми зіграємо тут наступного разу?"

Гвардіола може скаржитися, що матчів багато, але всі про це кажуть. Здається, нам потрібно опустити очі і сказати за все "амінь".

Наразі немає нічого спільного з іншими іграми, які я грав проти Гвардіоли як тренер. Це фінал, і ми схвильовані та готові перемогти їх. Ми будемо сміливими і спробуємо ускладнити життя Манчестер Сіті. Подивимося, що вийде", – цитує Менділібара AS.

Нагадаємо, що Севілья зіграє проти Манчестер Сіті за Суперкубок УЄФА в середу, 16 серпня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Манчестер Сіті – Севілья: анонс матчу за Суперкубок УЄФА