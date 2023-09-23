Футбольна медіа-компанія OneFootball зі штаб-квартирою у Берліні уклала угоду з УПЛ ТБ, повідомляє Zorya Londonsk.

"Футбол за каву": Верес озвучив ціну, за яку можна буде переглянути матч Кубка України проти Шахтаря

Портал транслюватиме матчі 11 українських клубів на своєму сайті та в застосунку. В Україні перегляд буде недоступний.

У користувачів також буде можливість придбати перегляд одної гри – вартість такого задоволення становитиме 2 євро/долари/фунти. Огляд матчів буде доступний безкоштовно.

Нагадаємо, після позачергової зустрічі власників клубів УПЛ президент Вереса Іван Надеїн заявляв про бажання запросити на український футбольний ринок великих мовників, спираючись на досвід Польщі, яка продає трансляції Екстракляси французькому Canal+.

Детектор брехні, публічне жеребкування та відкритий рейтинг арбітрів – відбулось засідання власників клубів УПЛ