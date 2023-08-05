"Для нас покупка футболіста завжди обходиться на 10-15 млн фунтів дорожче лише тому, що ми Манчестер Сіті.

Барселона сформувала пропозицію, щоб придбати лідера Ман Сіті – потрібні поступки

Коли хтось хоче підписати важливих для нас гравців, він має зробити пропозицію – а цього поки що не сталося. Коли це станеться, ми боротимемося за те, щоби продовжити з футболістами контракти, зберегти їх. Так було з усіма нашими футболістами з першого дня.

У випадку з Сілвою і Вокером, ми багато разів за останні місяці і навіть роки говорили, наскільки вони важливі для нас, наскільки сильно ми хочемо їх втримати. І ми це робитимемо до самого кінця.

Коли ми втрачаємо таких гравців, доводиться виходити на ринок і шукати їм заміну, а подібні гравці коштують не 10 млн фунтів, не 20, не 30, не 40 і не 50. Ні, вони дорожчі. А нам потрібні ці гроші для того, щоб витратити їх на інших гравців, щоб зробити команду якомога сильнішою та готовою захищати завойовані трофеї", – цитує наставника "містян" Daily Mail.

Нагадаємо, що Кайлом Вокером цікавиться Баварія, а Бернарду Сілва потрапив на радар Барселони.

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