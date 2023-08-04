Барселона активно працює над пошуком заміни Дембеле, який вирішив втекти в ПСЖ. Пріоритетним варіантом став Бернарду Сілва. Клуб вже сформував пропозицію, яку надішле Манчестер Сіті, повідомляє видання Sport.

Дембеле найближчим часом стане гравцем ПСЖ – відомі фінансові деталі угоди

Каталонці готові заплатити за Сілву 65 мільйонів євро фіксованих (будуть виплачені частинами) і 10 мільйонів легкодоступних бонусів. Це максимальна сума, яку може віддати Барселона, щоб вписатися у правила фінансового фейр-плей. У клубі вже розраховують на гроші, зароблені від продажів Дембеле та Кессьє.

Барселона сподівається, що Манчестер Сіті прийме таку пропозицію, хоч і відхилив нещодавно запит ПСЖ за Бернарду на 80 млн євро. "Блаугранас" роблять ставку на бажання самого футболіста переїхати в Прімеру.

Сілві також доведеться йти на поступки для трансферу. У перший рік Барса може виписати футболісту невелику зарплату. Португалець має погодитися на 10-11 мільйонів євро річних.

Португалець виступає за Манчестер Сіті з 2017 року. Загалом Сілва зіграв за "містян" 306 матчів, в яких забив 55 голів та віддав 59 результативних передач. Чинна угода півзахисника з англійським клубом розрахована до 2025 року.