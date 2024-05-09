"Я так пишаюся тобою. Ти чека свого шансу п'ять років, тренуючись після кожного тренування, у вихідні та у відпустці. Ти пожертвував часом, який можна було б провести зі своєю родиною.

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Ти вдосконалювався щохвилини, щоб не підвести свою команду, бути для неї стіною. Це твій заслужений фінал. Я вірю, що твоя мрія здійсниться, ти зіграєш у цьому фіналі та виграєш цей трофей зі своєю командою, для фанів Реала і для свого сина", – написала Анастасія на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між мадридським Реалом та дортмундською Борусією Д відбудеться 1 червня на стадіоні Вемблі у Лондоні.

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