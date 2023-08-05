"Для нас покупка футболиста всегда обходится на 10-15 млн. фунтов дороже лишь потому, что мы Манчестер Сити.

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Когда кто-то хочет подписать важных для нас игроков, он должен сделать предложение – а этого пока не произошло. Когда это произойдет, мы будем бороться за то, чтобы продлить с футболистами контракты, сохранить их. Так было со всеми нашими футболистами с первого дня.

В случае Силвы и Уокера, мы много раз за последние месяцы и даже годы говорили, насколько они важны для нас, насколько сильно мы хотим их удержать. И мы будем это делать до самого конца.

Когда мы теряем таких игроков, приходится выходить на рынок и искать им замену, а подобные игроки стоят не 10 млн. фунтов, не 20, не 30, не 40 и не 50. Нет, они дороже. А нам нужны эти деньги для того, чтобы потратить их на других игроков, чтобы сделать команду как можно сильнее и готова защищать завоеванные трофеи", – цитирует наставника "горожан" Daily Mail.

Напомним, что Кайлом Уокером интересуется Бавария, а Бернарду Силву попал на радар Барселоны.

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