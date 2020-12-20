"Він не забивав, але як тільки я повернувся, він оформив дубль. От сволота. Сподіваюся, Суарес продовжить так і надалі, я радий за нього. Чим більше він буде забивати, тим краще для команди.

Дубль Суареса у відеоогляді матчу Атлетіко – Ельче – 3:1

Ми будемо продовжувати перемагати і конкурувати, поважаючи один одного. Сьогодні він забив двічі, а потім вийшов я і додав ще один гол. Якщо хочемо виграти щось велике, так і мусить бути. Так було у 2014-му, коли ми виграли Ла Лігу. Один пішов, вийшов інший і виконав завдання. Тоді у нас була чудова команда", – цитує Косту As.

Додамо, що Дієго тривалий час був відсутнім через травму і у матчі проти Ельче відзначив своє повернення на поле забити голом. Суарес у нинішньому розіграші чемпіонату Іспанії зіграв 9 матчів, в яких забив 7 м'ячів.

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