"Он не забивал, но как только я вернулся, он оформил дубль. Вот сволочь. Надеюсь, Суарес продолжит так и дальше, я рад за него. Чем больше он будет забивать, тем лучше для команды.

Дубль Суареса в видеообзоре матча Атлетико – Эльче – 3:1

Мы будем продолжать побеждать и конкурировать, уважая друг друга. Сегодня он забил дважды, а затем вышел я и добавил еще один гол. Если хотим выиграть что-то большое, так и должно быть. Так было в 2014-м, когда мы выиграли Ла Лигу. Один ушел, вышел другой и выполнил задачу. Тогда у нас была замечательная команда", – цитирует Косту As.

Добавим, что Диего длительное время отсутствовал из-за травмы и в матче против Эльче отметил свое возвращение на поле забить голом. Суарес в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании сыграл 9 матчей, в которых забил 7 мячей.

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