Мадридський Атлетіко легко переграв Ельче в рамках 14-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Новачок Прімери майже увесь перший тайм зумів втримати свої ворота "сухими". Лише на 41-й хвилині Луїс Суарес зумів відкрити рахунок. Невдовзі після відновлення гри уругваєць оформив дубль.

Атлетіко впевнено переміг Ельче завдяки дублю Суареса

В середині другого тайму Ельче зумів закрутити інтригу завдяки голу Бойє, але на 80-й Дієго Коста чітко реалізував доволі суперечливий пенальті й зняв усі питання щодо переможця зустрічі.

Завдяки цій перемозі Атлетіко набрав 29 очок та піднявся на перше місце турнірної таблиці Ла Ліги. У Сосьєдада та Мадрида на три очки менше, але зіграно більше на два й один поєдинок відповідно.

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