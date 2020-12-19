Дубль Суареса у відеоогляді матчу Атлетіко – Ельче – 3:1
Мадридський Атлетіко легко переграв Ельче в рамках 14-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Новачок Прімери майже увесь перший тайм зумів втримати свої ворота "сухими". Лише на 41-й хвилині Луїс Суарес зумів відкрити рахунок. Невдовзі після відновлення гри уругваєць оформив дубль.
Атлетіко впевнено переміг Ельче завдяки дублю Суареса
В середині другого тайму Ельче зумів закрутити інтригу завдяки голу Бойє, але на 80-й Дієго Коста чітко реалізував доволі суперечливий пенальті й зняв усі питання щодо переможця зустрічі.
Завдяки цій перемозі Атлетіко набрав 29 очок та піднявся на перше місце турнірної таблиці Ла Ліги. У Сосьєдада та Мадрида на три очки менше, але зіграно більше на два й один поєдинок відповідно.
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