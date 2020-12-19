Чемпионат Испании 2020/21, 14-й тур

Атлетико – Эльче – 3:1

Голы: Суарес, 41, 57, Коста, 80 (пен) – Бойе, 64

Леванте – Реал Сосьедад – начало в 19:30

Осасуна – Вильярреал – начало в 19:30

Севилья – Вальядолид – начало в 22:00

Субботнюю программу 14-го туре Ла Лиги открывал поединок в Мадриде между Атлетико и Эльче. "Матрасники" в случае победы над новичком по крайней мере на несколько часов оторвались бы от конкурентов на чемпионство аж на три очка, а вот осечка подарила бы шанс соперникам – именно поэтому хозяева подошли к делу со всей серьёзностью. Как следствие, была зафиксирована уверенная победа.

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Начало ей положил Суарес, который на 41-й минуте опередил защитника на ближней штанге и переправил передачу Триппьера в ворота. На 57-й уругваец оформил дубль, замкнув простенький пас низом с левого фланга на дальнюю штангу, однако Бойе через семь минут возродил интригу, пробив головою после скидки с углового. Врочем, на 80-й минуте все вопросы были сняты – Коста реализовал пенальти. 3:1.

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