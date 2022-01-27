Остання команда Серії А відмовилась від послуг іспанця з бразильським корінням, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.

Арсенал контактував з Дієго Костою щодо трансферу

Причина доволі проста: Салернітана проаналізувала останні виступи Дієго і зробила висновок, що він фізично не достатньо готовий, аби зразу допомогти команді, яка бореться за виживання.

Спортивний директор Вальтер Сабатіні, який намагався підписати форварда ще в Болонью, був ініціатором трансферу, але в клубі дали зрозуміти, що іспанця там не буде: "Нам не потрібні гравці заради імені, нам треба готових футболістів".

Нагадаємо, Дієго Коста відомий виступами за мадридський Атлетіко (216 поєдинків) й лондонський Челсі (120 матчів). В Атлетіко Мінейро форвард перебрався в серпні 2021-го, провів 19 матчів, став чемпіоном тамтешньої Серії А і достроково розірвав контракт.

Нудна вистава в Мілані, потрійне лихо Бензема, рекорд Гвардіоли та Баварія в WM – огляд вікенду