33-річний іспанець нещодавно, за чутками, припинив співпрацю з Атлетіко Мінейро і зацікавив кілька клубів з Європи. Серед них – Арсенал, стверджує Goal.

Дієго Коста достроково розірвав контракт з Атлетіко Мінейро і вже отримав перші пропозиції

Лондонці не вступали в офіційні перемовини, а лишень неформально поцікавились про подальші плани Дієго. Зараз форвард перебуває в Іспанії на відпочинку. Окрім Арсенала, в його послугах активно зацікавлений Корінтіанс.

Нагадаємо, Дієго Коста встиг стати легендою мадридського Атлетіко (216 поєдинків). У Бразилію форвард перебрався в серпні 2021-го, провів там 19 матчів і став чемпіоном тамтешньої Серії А.

Атлетіко Мінейро став чемпіоном Бразилії – у складі команди виступають Халк, Дієго Коста і екс-хавбек Динамо