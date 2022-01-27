Последняя команда Серии А отказалась от услуг испанца с бразильскими корнями, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио .

Арсенал контактировал с Диего Костой по трансферу

Причина довольно проста: Салернитана проанализировала последние выступления Диего и сделала вывод, что он физически недостаточно готов, чтобы сразу помочь команде, которая борется за выживание.

Спортивный директор Вальтер Сабатини, пытавшийся подписать форварда еще в Болонью, был инициатором трансфера, но в клубе дали понять, что испанца там не будет: "Нам не нужны игроки ради имени, нам нужны готовые футболисты".

Напомним, Диего Коста известен выступлениями за мадридский Атлетико (216 поединков) и лондонский Челси (120 матчей). В Атлетико Минейро форвард перебрался в августе 2021-го, провел 19 матчей, стал чемпионом серии А и досрочно расторг контракт.

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