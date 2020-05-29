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Ляказетт відмовив Інтеру та може опинитися в Іспанії

09:59 128 Читать на русском
Ляказетт відмовив Інтеру та може опинитися в Іспанії
Александр Ляказетт / AFP

Нападник лондонського Арсенала Александр Ляказетт не оцінив пропозицію спробувати сили в чемпіонаті Італії. Інтерес до нього проявляє міланський Інтер.

"Нерадзуррі" запропонували перехід, але отримали відмову від форварда. Про це повідомляє Goal.

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Інтер продовжує пошуки підсилення атакувальної лінії на фоні саги з переходом до Барселони свого нападника Лаутаро Мартінеса. Після невдач із підписанням Дріса Мертенса та Олів'є Жиру тренерський штаб міланців звернув увагу на Ляказетта.

Але 29-річний француз нібито не має ентузіазму щодо переїзду в Серію А. Тепер він може стати частиною обміну з мадридським Атлетіко. Арсенал давно націлений на підписання Томи Лемара.

У нинішньому сезоні Александр Ляказетт провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів.

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