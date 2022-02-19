Дивовижний гол Суареса у відеоогляді матчу Осасуна – Атлетіко – 0:3
23:07 - Читать на русском
Осасуна приймала чинного чемпіона Іспанії в рамках 25-го туру Ла Ліги. Дивіться відеоогляд зустрічі на Футбол 24.
Жоау Феліш 3’
Луїс Суарес 59’
Анхель Корреа 89’
3’ Жоау Феліш
59’ Луїс Суарес
89’ Анхель Корреа
Жоау Феліш відкрив рахунок вже на старті зустрічі, замкнувши подачу з кутового.
Суарес та Атлетіко мають шанс продовжити співпрацю – у клубу і гравця різна мотивація
Головною окрасою поєдинку став другий м'яч "матрацників". Під час стрімкої контратаки Луїс Суарес помітив, що голкіпер суперника покинув власні ворота, та здалеку пробив точно у ціль. Довершив погром Анхель Корреа.
Після 25-ти турів Ла Ліги Атлетіко розташувався на 4-й сходинці, Осасуна – 9-та.
Атлетіко впевнено розібрався з Осасуною і обійшов Барселону, Вільяреал розгромив Гранаду завдяки хет-трику Данджуми >
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter