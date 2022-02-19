Осасуна приймала чинного чемпіона Іспанії в рамках 25-го туру Ла Ліги. Дивіться відеоогляд зустрічі на Футбол 24.

Жоау Феліш відкрив рахунок вже на старті зустрічі, замкнувши подачу з кутового.

Суарес та Атлетіко мають шанс продовжити співпрацю – у клубу і гравця різна мотивація

Головною окрасою поєдинку став другий м'яч "матрацників". Під час стрімкої контратаки Луїс Суарес помітив, що голкіпер суперника покинув власні ворота, та здалеку пробив точно у ціль. Довершив погром Анхель Корреа.

Після 25-ти турів Ла Ліги Атлетіко розташувався на 4-й сходинці, Осасуна – 9-та.

Атлетіко впевнено розібрався з Осасуною і обійшов Барселону, Вільяреал розгромив Гранаду завдяки хет-трику Данджуми >