Останнім часом уругваєць конфліктує з головним тренером Дієго Сімеоне. Раніше повідомлялося, що Суарес нібито готовий покинути Атлетіко і приєднатися до Стівена Джеррарда в Астон Віллі.

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За інформацією Marca, 35-річний уругваєць ухвалить рішення щодо свого майбутнього по завершенні сезону. Суарес готовий залишитися в Атлетіко, якщо Уругвай вийде на ЧС-2022. Форвард переконаний, що в Мадриді зможе якомога краще підготуватися до турніру в Катарі.

Натомість клуб планує оцінити Суареса в найближчі місяці і тоді ухвалить рішення. Також багато залежатиме від того, чи вдасться "матрацникам" підписати нового форварда. Атлетіко хотів купити Душана Влаховіча, але той перебрався в Ювентус. На радарі мадридців залишаються Дарвін Нуньєс (Бенфіка) та Лукас Бойє (Ельче).

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