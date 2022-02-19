Осасуна принимала действующего чемпиона Испании в рамках 25-го тура Ла Лиги. Смотрите видеообзор встречи на Футбол 24.

Жоау Фелиш открыл счет уже на старте встречи, замкнув подачу с углового.

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Главным украшением матча стал второй мяч "матрасников". Во время стремительной контратаки Луис Суарес заметил, что голкипер соперника покинул свои ворота, и издалека пробил точно в цель. Довершил погром Анхель Корреа.

После 25 туров Ла Лиги Атлетико расположился на 4-й строчке, Осасуна – 9-я.

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