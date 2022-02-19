Удивительный гол Суареса в видеообзоре матча Осасуна – Атлетико – 0:3
19 февраля 23:07 - Читати українською
Осасуна принимала действующего чемпиона Испании в рамках 25-го тура Ла Лиги. Смотрите видеообзор встречи на Футбол 24.
Жоау Фелиш 3’
Луис Суарес 59’
Анхель Корреа 89’
3’ Жоау Фелиш
59’ Луис Суарес
89’ Анхель Корреа
Жоау Фелиш открыл счет уже на старте встречи, замкнув подачу с углового.
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Главным украшением матча стал второй мяч "матрасников". Во время стремительной контратаки Луис Суарес заметил, что голкипер соперника покинул свои ворота, и издалека пробил точно в цель. Довершил погром Анхель Корреа.
После 25 туров Ла Лиги Атлетико расположился на 4-й строчке, Осасуна – 9-я.
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